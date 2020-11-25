2020/11/25 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شركة للأمن البحري، أن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي وفق ما ذكرت “رويترز”.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري” إن الناقلة “أغراري” التي ترفع علم مالطا وتديرها شركة “تي إم إس تانكرز” اليونانية، أصيبت بأضرار جسيمة جراء انفجار اللغم.

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