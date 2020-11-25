اول تعليق من عبد الاله بشأن “الامر الولائي” للقضاء العراقي

2020/11/25 | 17:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

علق رئيس المنتخب للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية سرمد عبد الاله، على قرار القضاء باصدار امر ولائي بشأن انتخابات المكتب التنفيذي للجنة.

وقال عبد الاله في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “فيبسوك” انه “خلال ثلاثة ايام يتم اعادة تشكيل المحكمة المختصة بالمنازعات الرياضية واصدار أمر ولائي قضائي بايقاف العمل بنتائج انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية يمنحنا الأمل بعراق أفضل أن شاء الله”.

وكان مجلس القضاء الاعلى، قد أصدر اليوم، حكماً بايقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري.



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