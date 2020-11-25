2020/11/25 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس واجهت ثورات الشعوب في عدد من البلدان العربية ضد الأنظمة الاستبدادية الكثير من الصعوبات، ولكن من أهمها عدم تواجد رؤية سياسية مستقبلية وقيادة وطنية للثورة.



بدايةً من الضروري التمييز بين الحراك الجماهيري والثورة.



يكتفي الحراك الجماهيري برفع شعارات مطلبية اقتصادية أو اجتماعية من أجل أن تحققها السلطة السياسة.



بينما الثورة السياسية تهدف للإطاحة بالنظام السياسي الحالي لإقامة نظام سياسي جديد.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدان القيادة السياسية للثورة - محيي الدين محروس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدان القيادة السياسية للثورة - محيي الدين محروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).