بالوثيقة: تحذير حكومي “من موجة الامطار الشديدة”: قوتها في 7 محافظات بالاضافة للسيول

يس عراق – بغداد
حذرت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، من ان العراق سيتعرض يومي 28-29 من الشهر الحالي الى منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية.
واوضحت الوزارة، في وثيقة حصلت عليها “يس عراق”: ان شدتها ستكون في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار ، مع ورود سيول من الحدود الشرقية.
وابلغت الوزارة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسميا ، لتوجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لاستنفار جهودها الفنية والخدمية في القطاعات السكنية لمواجهة موجة الامطار المقبلة .
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