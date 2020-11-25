2020/11/25 | 17:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حذرت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، من ان العراق سيتعرض يومي 28-29 من الشهر الحالي الى منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية.

واوضحت الوزارة، في وثيقة حصلت عليها “يس عراق”: ان شدتها ستكون في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار ، مع ورود سيول من الحدود الشرقية.

وابلغت الوزارة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسميا ، لتوجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لاستنفار جهودها الفنية والخدمية في القطاعات السكنية لمواجهة موجة الامطار المقبلة .

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: تحذير حكومي “من موجة الامطار الشديدة”: قوتها في 7 محافظات بالاضافة للسيول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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