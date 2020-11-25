حكومة كردستان تطالب بغداد بجزء من رواتب 4 أشهر وتدعو لتدخل طرفين دوليين

2020/11/25 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس وزراء إقليم كردستان جلسة

اعتيادية ناقش فيها عدداً من القضايا

وفي مقدمتها ملف الرواتب.

وفي مستهل الاجتماع بحسب بيان رسمي، أكد

رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم

الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

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