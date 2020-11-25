العراق يسجل قفزة بوفيات واصابات كورونا

2020/11/25 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر

الصحية سجلت 2438 إصابة جديدة بالفيروس،

فيما تماثل 2270 مصابا لللشفاء، ق

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