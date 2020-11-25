تحذير عاجل.. سيول وأمطار غزيرة في 7 محافظات بينها بغداد

2020/11/25 | 17:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذرت وزارة الموارد المائية، يوم الاربعاء، من تعرض العراق إلى منخفض جوي مصحوببسيول وأمطار غزيرة تتركز شدتها في 7 محافظات بينها بغداد.

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