عضو بالديمقراطي يرحب بنشر قوات اتحادية في سنجار: ستنهي سيطرة 3 جهات

2020/11/25 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عصمت رجب ، الاربعاء 25-11-2020، إرسال قوة عسكرية تابعة للحكومة الاتحادية إلى سنجار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.وقال رجب في حديث لبغداد اليوم إن "سنجار غير خاضعة لسيطرة الدولة العراقية بسبب وجود الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون وأيضا حزب العمال الكردستاني الذي يتحكم بإدارة ملف القضاء من جميع النواحي ويعين مدراء الدوائر"وأضاف أن "هذه الخطوة مهمة ويجب إعادة انتشار القوات الأمنية الرسمية في جميع أنحاء قضاء سنجار والشريط الحدودي مع سوريا وهو جزء من الاتفاق بين بغداد وأربيل، ونأمل أن تكون بداية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها لإعادة جميع العوائل النازحة وإخراج الجماعات المسلحة"وفي وقت سابق ، أفادت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بإرسال وفد عسكري إلى سنجار لتطبيق اتفاق بغداد وأربيل حول القضاء.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، زار نائب قائد العمليات المشتركة، برفقة قائد الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية وكبار الضباط، مدينة سنجار وعقد اجتماعاً مع قيادة عمليات غرب نينوى، لتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بسنجار، الذي اقرته الحكومة الاتحادية، والذي تم البدء في اجراءات تطبيقه".وأضاف، انه "تم ارسال القطعات الاتحادية وعملية انتشار القطعات والعمل بالاتفاق الأمني، والأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تطبيق اتفاق سنجار بكل بنوده".وأشار الخفاجي، إلى ان "عدد القوات الأمنية المتواجدة في سنجار كافية لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق بنود الاتفاق، وهدف تلك القوات عدم رفع اي علم غير العلم العراقي وعدم السماح بتواجد اي مكتب غير حكومي، والاحزاب المسجلة بشكل رسمي".وفي التاسع من شهر أكتوبر الماضي، أُبرمت حكومتي بغداد وأربيل اتفاقاً لإدارة سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين.وفي وقت سابق ، اكدت مصادر عسكرية وصول 3 ألوية قوامها 550 من قوات الشرطة الاتحادية الى سنجار وانتشارها في الشريط الحدودي مع سوريا تطبيقاً للإتفاق بين بغداد وأربيل.

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