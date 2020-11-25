وزير الصحة يبحث مع محافظ كركوك جهود مواجهة جائحة كورونا ودعم القطاع الصحي في المحافظة

2020/11/25 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/بحث الدكتور حسن التميمي وزير الصحة مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،جهود دعم المؤسسات الصحية ومواجهة تحديات كورونا في المحافظة.وجرى خلال لقاء الوزير بالمحافظ الاتفاق على افتتاح مركز الشفاء 14الذي بادرت به العتبه الحسينية بمساحة تزيد عن ثمانية الاف متر مربع وبسعة 180سريرا ،خلال الايام القليله المقبلة ، الى جانب دعم القطاع الصحي في كركوك ./انتهى

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