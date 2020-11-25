سؤال برلماني الى وزارة النفط عن عدم مراجعة وتقليل كلف جولات التراخيص

2020/11/25 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / وجهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط بشأن عدم مراجعة وتقليل كلف جولات التراخيص النفطية وايقاف الهدر المالي ، بالرغم من اقرار المراجعة في الموازنات العامة للسنوات 2015-2016-2017-2018 ./انتهى5

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