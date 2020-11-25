العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/11/25 | 17:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 2438 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ورصد 2270 حالة شفاء، ووفاة 55 مصابا في خلال 24 ساعة في عموم العراق....

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