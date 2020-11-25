"داو جونز" يتراجع بالمستهل بعد تجاوزه 30 ألف نقطة بالأمس

2020/11/25 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

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