2020/11/25 | 17:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة في دولة العراق، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، زيادة دعم افاق التعاون الصحي للبلدين في ظل تطورات جائحة كورونا.جاء ذلك خلال لقاء الطرفين، اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام الدائرة الإدارية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وبريطانيا يبحثان زيادة دعم آفاق التعاون الصحي لمواجهة "كورونا") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وبريطانيا يبحثان زيادة دعم آفاق التعاون الصحي لمواجهة "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).