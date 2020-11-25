الأمم المتحدة: ارتفاع مؤشر العنف ضد النساء والفتيات منذ ظهور كورونا

2020/11/25 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ارتفاع حالات العنف الأسري ضد النساء والفتيات منذ تفجر فيروس كورونا نهاية العام الماضي، واصفة العنف المتنامي ضدهن بأنه الظل الموازي لجائحة كورونا.

ودعت الأمم المتحدة الحكومات والسلطات في جميع انحاء العالم إلى الوقوف ضد العنف المتنامي ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى تشريع قوانين تحد من العنف الأسري أو تنهي هذه الظاهرة التي اجتاحت المجتمعات بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص.

وأعربت المنظمة عن أسفها من تكرار الاعتداء على النساء من دون وجود إجراءات ملموسة على أرض الواقع من قبل الحكومات تنهي العنف الذي يمارس ضدهن في صور شتى.

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