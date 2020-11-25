العثور على جثة فتاة مقيدة بسلك كهربائي وأصفاد حديدية في البصرة

2020/11/25 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الأمنية في البصرة على جثة فتاة مجهولة الهوية على طريق محمد القاسم – قرب شط البصرة مقيدة بسلك كهربائي والساقين مقيدتين بأصفاد حديدية.

وذكرت مصادر أمنية ان جثة الفتاة بدت عليها كدمات بالوجه وأسفل البطن، من دون وجود اثار إطلاق نار عليها، مشيرة إلى أن الأنباء الأولية تتحدث عن احتمالية تعرض المجني عليها للقتل خنقا.

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