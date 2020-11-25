السوداني يعلن تشكيل لجنة لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل وفقا للدستور

2020/11/25 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة لتسوية الخلافات مع إقليم كردستان وفقا للدستور.

وقال السوداني في تصريحات صحفية إن هذه اللجنة تشكلت بمبادرة اشترك فيها كل من عدنان الزرفي ومحمد الدراجي ومزاحم التميمي لحل الملابسات التي رافقت إقرار قانون الاقتراض بشأن مستحقات الإقليم والتزاماته تجاه بغداد المتعلقة بإيرادات النفط والمنافذ، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيكون وفق مبدأ دستوري ينص على أن الثروة لكل أبناء الشعب وتتوزع بالتساوي وفق النسبة السكانية والالتزام المتبادل من الطرفين بالقوانين.

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