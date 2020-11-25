بغداد.. بحث اوضاع النازحين والعائدين وكيفية رفدهم بالمشاريع

2020/11/25 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الاربعاء مع السفير الفرنسي ببغداد برونو اوبير والوفد المرافق له التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مجال دعم النازحين وتنظيم عودتهم طوعيا الى مناطقهم الاصلية فضلا عن بحث أوضاع العوائل النازحة و القاطنة في المخيمات .

وبحسب بيان لوزارة الهجرة تلقى PUKmedia نسخة منه، استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الرعاية للنازحين وخطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة لتشجيعهم على العودة طوعاً الى مناطق سكناهم الاصلية، موضحة في هذا الصدد الإنجازات المحققة والخطوات التي استحدثتها الوزارة فيما يتعلق بتنظيم آلية عودة النازحين وغلق المخيمات وانهاء ملف النزوح الى جانب بيان دور المجتمع الدولي في إعادة إعمار وتأهيل المناطق المحررة .

ولفتت جابرو إلى ان الوزارة تسعى لتقديم المساعدات للعائدين من النازحين ببرنامج المساعدات الانسانية الغذائية وغير الغذائية المقدمة من وزارة الهجرة والجهات المعنية ، مطالبة في الوقت ذاته المنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة لهم بتوفير فرص عمل للعاطلين من خلال تنفيذ المشاريع المدرة للدخل لدعم استقرار المناطق المحررة .

في غضون ذلك اثنى السيد برونو أوبير على ما حققته الوزارة بشأن النازحين على جميع الصعد وسد احتياجاتهم وتنظيم عودتهم الى مناطقهم بشكل طوعي ، مردفا بالقول " لدينا العديد من المشاريع التي من الممكن أن نقدمها لفئات عناية وزارة الهجرة بضمنها المشروع الذي اكد عليه الرئيس الفرنسي بطلب من سفيرة النوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل لعام ٢٠١٨ العراقية نادية مراد والخاص ببناء مستشفى في قضاء سنجار ، مشيرا الى ضرورة إسهام النازحين في عملية استقرار وطنهم ، مؤكدا عزم الحكومة الفرنسية على تشييد مستشفى في قضاء سنجار بمحافظة نينوى .

وأوضح السفير الفرنسي ان الكثير من الخطوات والإجراءات المهمة بشأن تنفيذ المشروع قد تم إنجازها ، مضيفا ان المستشفى سيكون بمرحلتين، والعمل سيبدأ به مع مطلع العام المقبل، وسيكون بسعة ٢٥ سريرا بالإضافة إلى صالتين للولادة وأربع قاعات مختلفة، فضلا عن المختبرات والمتطلبات الأخرى .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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