الاتحاد الوطني يؤكد دعمه المستمر للمثقفين والكتّاب

2020/11/25 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، على دعم الاتحاد الوطني المستمر للمثقفين والكتّاب.

جاء ذلك خلال استقبال رابحة حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وبحضور عدد من أعضاء المركز وفداً من الكتّاب والمثقفين العراقيين برئاسة حسين الجاف نائب الأمين العام لإتحاد الادباء والكتاب في العراق، و ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة السياسية والثقافية في العراق و كوردستان.

من جانبها عبرت حمد مسؤولة المركز عن تقديرها لهذة الزيارة واطلعت على افاق عملهم، مؤكدة على دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني المستمر للمثقفين والكتاب.

بدوره اشار حسين الجاف الى دور الرئيس مام جلال (رحمه الله) اللامحدود في دعمه للكتاب والمثقفين، فيما اكد الجانبان على اهمية هذة الزيارات لتوسيع عناصر الاخوة والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب.

وفي ختام اللقاء شكر الوفد مسؤولة المركز على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

PUKmedia بغداد‌

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