الأنواء الجوية: سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق السبت المقبل

2020/11/25 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم الأربعاء، حدوث سيول

وعواصف رعدية في بعض الأماكن

بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، في يوم

السبت المقبل.

وذكرت الـهيئة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية: "نتو

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