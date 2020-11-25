بشروط محددة.. إيران تستأنف الرحلات الجوية مع العراق ليومين في الأسبوع

2020/11/25 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت شركة قشم الإيرانية للطيران، الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإي...

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