تحذير من منخفض جوي يضرب 7 محافظات وسيول من الحدود الشرقية (وثيقة)

2020/11/25 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اصدرت وزارة الموارد المائية، تحذيرا من منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة، سيضرب بعض المحافظات الوسطى والجن...

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