2020/11/25 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / عقدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية ، اجتماعا مشتركا مع النائب الاداري لمحافظ بغداد ومدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المحافظة ، ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومدير الدائرة القانونية في الوزارة، لمناقشة تعديل فقرات قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ، وفك الارتباط بين وزارة العمل والمحافظة واعادة العمل الى الوزارة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع نيابي حكومي لمناقشة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع نيابي حكومي لمناقشة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).