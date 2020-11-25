خبير قانوني : قانون جرائم المعلوماتية لصالح النواب فقط .. مثل قانوني الانتخاب ومعادلة الشهادات

2020/11/25 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان قانون جرائم المعلوماتية هو القانون الوحيد الذي لم يعارضه اي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الاخرى.وقال حرب ، في بيان صحفي ، ان " قانون جرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو القانون الوحيد منذ قيام الدوله العراقية ولحد الآن بأسم قانون جرائم ، لانه حتى في الارهاب صدر القانون بأسم قانون مكافحة الارهاب دون جرائم ، ولم يصدر بأسم قانون جرائم الارهاب".واوضح ان" اسم جرائم لم يذكر في قانون الارهاب وكذلك بالنسبة للمخدرات لم يصدر بأسم قانون جرائم المخدرات، وانما صدر بأسم قانون المخدرات دون جرائم، اي حتى المخدرات لم يرد اسم جرائم بعنوان قانونها ، كما ورد في قانون جرائم المعلوماتية ".واضاف :" ان هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليلة دون ان تتولى الحكومة تقديمه ، وهذه القوانين هي قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتية ، اي انه جاء لرغبة النواب ، وحتى السلطة التنفيذية لم يؤخذ رأيها في القوانين الثلاثة ".وتابع القول ان " هذا القانون كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان في اول جلسة له سنة ٢٠١٨ اعادتها الى مجلس الوزراء ، ولا نعلم كيفية السير بتشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومة "، مبينا ان " ايجاد جرائم وعقوبات جديدة وتشديد العقوبات هي من السياسة العامة للدولة ، ومن اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين ٧٨ و٨٠ من الدستور".ورأى حرب ، انه " لم يتم استمزاج رأي الحكومة الحالية في هذا القانون وانما انفرد البرلمان به"، لافتا الى ان" كل القوانين السابقة منذ سنة ٢٠٠٣ تميل الى التخفيف ، الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة ".واكد الخبير القانوني ، ان" جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم ، هي موجوده في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٩٦ وتولت المحاكم اصدار عقوبات عنها ، بما فيها الجرائم الجديدة كجريمة الابتزاز "./انتهى5

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