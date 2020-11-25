2020/11/25 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع - محمد الطالبي

أكدت الهيأة الوطنية للاستثمار ، اليوم الثلاثاء، وضع خطة لتخفيف الزحام داخل المدن، فيما اقترحت حلولاً لمعالجة المشاريع المتلكئة.

وقالت رئيس الهيأة سهى النجار في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ظل نقص التمويل وحاجة العراق إلى المشاريع المهمة ،لا بد من الدخول مع القطاع الخاص في العملية الاستثمارية وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتوفر لدى القطاع الخاص".

وأوضحت أنه "بالنسبة للمشاريع المتلكئة ليست فقط في هيأة الاستثمار وإنما في القطاع الحكومي أيضا هناك مشاريع متلكئة بسبب العجز الذي تواجهه الحكومة لاسيما أن الروتين وصعوبة الإجراءات ونقص البنى التحتية فضلاً عن المعوقات اللوجستية من الحكومة كلها عوامل تسببت في تلكؤ المشاريع وتأخير تنفيذها"، لافتاً إلى أن "التنسيقات مستمرة داخل الهيأة لحلحلة بعض المشاكل التي تواجه عمل المستثمرين من خلال تسوية وايجاد مستثمرين يكملون المشاريع المتلكئة ".

وفي سياق متصل أشارت النجار إلى أن "منح إجازات بانشاء مشاريع داخل المدن تعد مشكلة واجهت العملية الاستثمارية خاصة وأنها غير منسجمة مع التخطيط العمراني"، مؤكدة أن "الهيأة تسعى بالتعاون مع البلديات وأمانة بغداد للمحافظة على التخطيط والتصميم داخل المدن، من خلال وضع المصانع في أطراف المدينة لتخفيف الزحام والتلوث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الاستثمار: وضع خطة لتخفيف الزحام داخل المدن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الاستثمار: وضع خطة لتخفيف الزحام داخل المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).