العراق وروسيا يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

2020/11/25 | 18:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، ونظيره الروسيّ سيرغي لافروف، ُبُل تدعيم، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو في المجالات كافة.جاء ذلك خلال اجتماع في مبنى وزارة الخارجيَّة الروسيَّة، اليوم الأربعاء، خلال زيارة الوزير العراقي …

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