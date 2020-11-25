طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات خلال أكتوبر

2020/11/25 | 18:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع زيادة طلبيات الطائرات الدفاعية.

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