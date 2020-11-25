بالوثيقة.. لجنة نيابية توجه سؤال لوزارة النفط بشأن عدم مراجعة وتقليل كلف جولات التراخيص النفطية وايقاف الهدر المالي

2020/11/25 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي ، سؤال برلماني الى وزارة النفط بشأن عدم مراجعة وتقليل كلف جولات التراخيص النفطية وايقاف الهدر المالي بالرغم من اقرار المراجعة في موازنات اعوام (٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و٢٠١٨) “.

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