الحكيم : القضاء على العنف ضد المرأة مسؤولية انسانية كبرى

2020/11/25 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة جدد السيد عمار الحكيم اعتبار ذلك مسؤولية إنسانية كبرى تقضي بإنهاء تجاهل معاناة المرأة واضطهادها أسريا ومجتمعيا والوقوف بوجه أي سلوك يحط من قدرها او يتسلط عليها او يستضعفها”.

واكد الحكيم في في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن المجتمع الدولي بمنظماته الإنسانية والحقوقية ، مطالب بحماية هذا الموجود المقدس من الصراعات والتسليع والعمل على ترسيخ وتصويب ثقافة الشعوب صوب منحها حقوقها السماوية المشروعة، مشيرا الى ان كل الديانات اقرت بذلك حفاظا على علو شأنها والإفادة من طاقاتها الخلاقة والمساهمة الى جانب الرجل بإدارة الدول العصرية ومؤسسات المجتمع المدني وصولا الى باقي متطلبات النهضة الحياتية.

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