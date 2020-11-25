2020/11/25 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط مادة ( الهيروين والكرستال ) في كمرك الشلامجة الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “ضبطت مواد مخدرة ( 450 غم مادة هيروين و 8 غم مادة كرستال) بالاضافة الى (149) حبة مخدرة مختلفة في مركز كمرك الشلامجة الحدودي بحوزة مسافر عراقي”.

واضافت انه “تم تحويل المخالف للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق قانون الكمارك النافذ”.

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