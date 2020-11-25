بايدن ينوي منح الجنسية لأكثر من 11 مليون مقيم غير شرعي

2020/11/25 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

ينوي الرئيس الأميركي المنتخب منح الجنسية لأكثر من 11 مليون مقيم غير شرعي في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن في مقابلة أجرتها معه محطة NBC التلفزيونية أمس الأربعاء.

وذكر أنه سيقدم خلال أول 100 يوم من رئاسته مشروع قانون جديد للهجرة إلى مجلس الشيوخ بهذا الشأن، لكن من المحتمل أن يرفض المجلس مشروعه إذا ظل تحت سيطرة الجمهوريين المحتفظين بالأغلبية، إلا إذا قررت جولات إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا هوية الأغلبية في المجلس.

وكان النائب العام الأميركي، جيف سيشنز، هو من أعلن في 2018 عن عدد المقيمين من دون وثائق، ممن قال إن عددهم يزيد عن عدد سكان البرتقال، أو ولاية جورجيا الأميركية، وذكر وقتها: “إذا لم نتمكن من السيطرة، أو حتى معرفة من يتواجد في البلد، فإن الحفاظ على سلامة المواطنين يصبح أصعب بكثير”.



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