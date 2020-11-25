هيئة الاستثمار العراقية تؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات

2020/11/25 | 18:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ضرورة الدخول مع القطاع الخاص في العملية الاستثمارية، وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتوفر لدى القطاع الخاص.وأشارت رئيس الهيئة سهى النجار، في حديث لوكالة الأنباء …

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