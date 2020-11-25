مطالبات اعانة البطالة ترتفع الى 778 الفا في امريكا خلال اسبوع

2020/11/25 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ، الاربعاء، أن عدد الامريكيين الذين تقدموا للمطالبة باعانات البطالة قد ارتفع الى 778 الف شخص خلال اسبوع واحد مما يدل على أن الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة لا يزالان تحت الضغط مع زيادة حالات الإصابة بفايروس كورونا وزيادة المخاطر مع تزايد برودة الطقس .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه وطبقا لوزارة العمل الامريكية فقد ارتفعت مطالبات البطالة الاسبوع الماضي لتصل الى 778 الفا بارتفاع عن المعدل الاسبوعي للمطالبات الذي يبلغ 225 الفا كمعدل اسبوعي ، فيما كانت في ذروتها في آذار الماضي حينما وصلت المطالبات الى 6.9 مليون خلال أسبوع واحد “.

واضاف أن ” عدد الذين يتلقون اعانات البطالة في الولايات المتحدة يبلغ 6.1 مليون شخص بعد أن كان أقل من 1.7 مليون قبل عام.



ومع ذلك ، كان هذا الرقم يتناقص منذ شهور، فهو يظهر أن المزيد من الأمريكيين يجدون وظائف ولم يعودوا يتلقون مساعدات البطالة.



لكنه يشير أيضًا إلى أن العديد من العاطلين عن العمل قد استنفدوا مساعدات البطالة الحكومية والتي تنتهي عادةً بعد ستة أشهر وانتقلوا إلى برنامج المزايا الفيدرالية الممتدة الذي يستمر 13 أسبوعًا إضافيًا”.

وتابع أن ” تزايد وتيرة انتشار الوباء يسهم في زيادة تسريح العمال حيث أن المزيد من الولايات والمحليات تحد من التجمعات العامة وتفرض ساعات أقل وقدرات أقل للمطاعم والنوادي والشركات الأخرى وبغض النظر عما تفعله الحكومات فمن المرجح أن يظل العديد من الأمريكيين في منازلهم حتى يشعروا بالامان “.

واشار الى ان ” هناك تهديد اقتصادي كبير يلوح في الافق وهو انتهاء الصلاحية الوشيك لبرنامجي البطالة اتحاديين في اليوم التالي لعيد الميلاد وهو ما يمكن أن يقضي على مزايا اعانات البطالة لـ 9.1 مليون شخص ، في الوقت الذي فشل فيه الكونغرس لمدة ثلاثة اشهر في الاتفاق على أي مساعدة تحفيزية جديدة للأفراد العاطلين عن العمل والشركات المتعثرة بعد انتهاء صلاحية حزمة الإنقاذ”.



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