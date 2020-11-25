الاستثمار الوطنية تعلن عن وضع خطة لتخفيف الزحام داخل المدن

2020/11/25 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاربعاء، عن وضع خطة لتخفيف الزحام داخل المدن، مقترحة حلولاً لمعالجة المشاريع المتلكئة.

وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه “في ظل نقص التمويل وحاجة العراق إلى المشاريع المهمة، لا بد من الدخول مع القطاع الخاص في العملية الاستثمارية وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتوفر لدى القطاع الخاص”.

واضافت النجار، أنه “بالنسبة للمشاريع المتلكئة ليست فقط في هيئة الاستثمار وإنما في القطاع الحكومي أيضا هناك مشاريع متلكئة بسبب العجز الذي تواجهه الحكومة لاسيما أن الروتين وصعوبة الإجراءات ونقص البنى التحتية فضلاً عن المعوقات اللوجستية من الحكومة كلها عوامل تسببت في تلكؤ المشاريع وتأخير تنفيذها”، لافتة إلى أن “التنسيقات مستمرة داخل الهيئة لحلحلة بعض المشاكل التي تواجه عمل المستثمرين من خلال تسوية وايجاد مستثمرين يكملون المشاريع المتلكئة “.

واكدت أن “منح إجازات بانشاء مشاريع داخل المدن تعد مشكلة واجهت العملية الاستثمارية خاصة وأنها غير منسجمة مع التخطيط العمراني”، مؤكدة أن “الهيئة تسعى بالتعاون مع البلديات وأمانة بغداد للمحافظة على التخطيط والتصميم داخل المدن، من خلال وضع المصانع في أطراف المدينة لتخفيف الزحام والتلوث”.

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