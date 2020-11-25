2020/11/25 | 18:49 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 06:46 مساءً | عدد القراءات : 5

الجامعة العربية: منطقتنا تعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العربية تعاني من أكبر فجوة غذائية في العالم بسبب ندرة المياه.

وأشار خلال افتتاح الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى أن "الأمن المائي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي".

وقال أبو الغيط: "إن منطقتنا العربية تضم 5% من سكان العالم، و1% فقط من مصادر المياه العذبة، وبالتالي فالكثير من دولنا العربية تقع بالفعل في منطقة الفقر المائي، ونحو 60% من السكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعيشون في مناطق تعني من ندرة المياه".

وأوضح أن "توفير المياه وترشيد إدارتها وتعظيم الاستفادة منها، هي قضية المستقبل بامتياز".

وأضاف أن الأمن المائي للدول العربية التي شهدت توترات بشأن استخدام موارد مائية مشتركة مع دول أخرى في فترات سابقة، جزء لا يتجزأ من "الأمن القومي العربي"، سواء تعلق الأمر بـ"العراق، أو مصر أو السودان"، مؤكدا على ضرورة أن تسود " الحلول الوسطية"، و"لا تتحقق المنفعة العامة من خلال الإجراءات الأحادية".

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