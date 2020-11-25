“موديز” ترفع تصنيف السعودية للكهرباء الائتماني لمستوى “A1”

2020/11/25 | 18:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أنها رفعت تصنيف الشركة السعودية للكهرباء عند مستوى “A1″، مقارنة بتقييم سابق عند “A2”.

وأكدت “موديز” في تقرير صادرن اليوم الأربعاء، أن رفع التصنيف الائتماني للشركة السعودية جاء بسبب الدعم الحكومي المتزايد.

وحددت الوكالة، النظرة المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء بالسلبية، بما يتماشي مع تصنيف المملكة العربية السعودية.

وألمحت الوكالة، إلى أن تقييمها يرجع إلى الإطار التنظيمي الجديد المقترح للشركة، والذي من المقرر تنفيذه في مطلع يناير 2021، والذي سيوفر آلية تعويض أكثر شفافية ويمكن التنبؤ بها للشركة السعودية للكهرباء مما هو عليه الحال حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعادة تمويل الديون غير المسددة والقروض الميسرة بقيمة 167.9 مليار ريال سعودي (44.8 مليار دولار) تمثل دليلاً آخر على الدعم الحكومي.

وكشفت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية”، في 16 نوفمبر الجاري، عن تلقيها اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، من بينها معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

وأعلنت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية “تداول” حينها، عن تلقيها برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء (اللجنة الوزارية) برقم (01 – 2057 – 1442) وتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأوضحت “كهرباء السعودية”، أنه صدر أمر ملكي بالموافقة على إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ 23 ربيع الأول 1439هـ وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2021م.

وتضمنت الأوامر الملكية الموافقة على اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020م)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.

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