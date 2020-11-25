ثلاثة أسباب تعيد الليرة التركية إلى حاجز الـ 8

2020/11/25 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الإصلاح" الذي يسير فيه إردوغان وما يزال حديثه يتركز حوله حتى الآن، كان قد جاء بموازاته خطوة أقدم عليها البنك المركزي التركي، من خلال رفع سعر الفائدة إلى 15% في 19 من نوفمبر الحالي، وهو ما انعكس في ذلك الوقت على سعر صرف الليرة التركية، والتي وصلت إلى حاجز 7.5 واستقرت عليه لأيام، لتعود من جديد اليوم إلى الحد الذي كانت قد وصلت إليه ضمن أسابيع الانهيار الأخيرة.

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