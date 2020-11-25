2020/11/25 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، عن تقديم اللجنة المالية حزمة اصلاحات اقتصادية تتضمن حلولاً سريعة للازمة، وسلم رواتب جديد، كما تشمل ايقاف عمل بعض سفارات العراق.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن “اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء عقدت، اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يعد حزمة اصلاحات تتضمن “سلم رواتب جديد” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعد حزمة اصلاحات تتضمن “سلم رواتب جديد”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعد حزمة اصلاحات تتضمن “سلم رواتب جديد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).