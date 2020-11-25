توزيع 265 إصابة جديدة في مناطق الكرخ ومؤشر الشفاء يرتفع

2020/11/25 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الإصابات 265 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------6

أبو غريب ----------32

الإسكان------------1

الاعلام-------------8

البياع -------------5

التاجي-------------14

الحرية -------------11

الدورة--------------13

السيدية ----------3

الشالجية-----------3

الشعلة -------------18

الصالحية -----------1

الطارمية-------------8

العامرية-------------2

العطيفية------------4

الغزالية-------------5

القادسية ------------2

الكاظمية -------------7

اللطيفية -----------2

المحمودية------------29

المنصور --------------14

الوشاش ------------3

اليرموك --------------12

اليوسفية ------------4

حي الجامعة ----------5

حي الجهاد------------22

حي الخضراء ---------3

حي العامل-----------9

حي العدل ----------5

حي الفرات ---------1

شارع حيفا -----------3

مجمع مطار بغداد------1

سكنة جانب الرصافة -----8

محافظة ديالى -----------1

الشفاء: 353

الوفيات: 3

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