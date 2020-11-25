ليفاندوفسكي يترأس قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب بالعام

2020/11/25 | 18:54 - المصدر: سفن سكاي

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(رويترز) – سيترأس روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونيخ، قائمة المرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العام، بعد إعلان القائمة يوم الأربعاء بوجود المصري محمد صلاح.

وجاء هانز فليك مدرب بايرن بطل ألمانيا وأوروبا على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العام.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين مع بايرن في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا وفي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا وكان المرشح الأول لنيل جائزة الكرة الذهبية قبل إلغائها هذا العام لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 64 عاما بسبب فيروس كورونا.

ورغم ذلك لا يزال المهاجم البولندي يملك الفرصة لنيل جائزة الأفضل من الفيفا خلال حفل توزيع الجوائز في 17 ديسمبر كانون الأول.

وتضمنت قائمة المرشحين المصري صلاح الذي قاد ليفربول هذا العام للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1990.

ومن ضمن 11 مرشحا، ظهر الثنائي الشهير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهما ضيفان دائمان في هذه القائمة بالسنوات الأخيرة.

وأعلن الفيفا وجود أيضا تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن السابق الذي انتقل إلى ليفربول هذا الموسم إلى جانب لاعبين آخرين من بطل إنجلترا هما المصاب حاليا فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني.

وانضم للقائمة ثنائي باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا نيمار وكيليان مبابي، إلى جانب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي كان من أهم أسباب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وسيتنافس فليك، الذي تولى قيادة بايرن في نوفمبر تشرين الثاني، على جائزة أفضل مدرب إلى جانب يورجن كلوب من ليفربول ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ويولن لوبتيجي الفائز مع أشبيلية بالدوري الأوروبي.

وفي المنافسة على جائزة أفضل لاعبة، يظهر اسم ويندي رينار قائدة ليون بطل فرنسا وأوروبا وزميلتها السابقة لوسي برونز التي انتقلت إلى صفوف مانشستر سيتي.

وانضمت أيضا لقائمة المرشحات الهولندية فيفيان ميديما مهاجمة أرسنال إلى جانب سام كير بطلة الدوري الإنكليزي للسيدات مع تشيلسي.

وسيسمح للمشجعين بالمشاركة في التصويت على موقع الفيفا حتى التاسع من ديسمبر كانون الأول، وسيتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة في كل جائزة بعدها بيومين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفاندوفسكي يترأس قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب بالعام 7 SKY TV.

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