وزير الثقافة يدعو مجلس النواب للتصويت على قانون العيد الوطني

2020/11/25 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار د.



حسن ناظم، اليوم الأربعاء، وفداً من لجنة العلاقات الخارجية النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب شيركو محمد صالح لبحث عدد من الملفات الثقافية، من بينها مشروع قانون العيد الوطني العراقي.

وأكد الطرفان ضرورة العمل على تقوية النسيج الاجتماعي الكردي والعربي بتثقيف المجتمع العربي عن ما عاناه الكرد في فترة النظام السابق سيما في مجزرة حلبجة، وتثقيف المجتمع الكردي عن ما عاناه العرب أيضاً في الفترة نفسها سيما ما حصل في مناطق الأهوار في جنوب العراق.



حيث وجه رئيس اللجنة النيابية دعوة لوزير الثقافة لزيارة محافظة السليمانية وتنظيم ندوة ثقافية يحاضر فيه الوزير، وقد وافق على تلبيتها.

فيما بين الوزير أن الوزارة تعمل الآن على وضع خطط واضحة لمديرياتها من أجل تحسين انتاجية هذه المديريات وتفعيل أدوارها الثقافية، مشيراً إلى أن داريّ المأمون للترجمة والنشر والثقافة الكردية بحاجة لتطوير إدائهما وهذا ما يجري العمل عليه الآن.

ومن جانب آخر، جدد ناظم دعوته لمجلس النواب عموماً والاتحاد الوطني الكردستاني بإعادة النظر في تحفظهم حول اختيار الثالث من تشرين الأول عيداً وطنياً عراقياً، مبيناً أن تزامنه مع تاريخ وفاة الزعيم الوطني جلال طالباني يعطي هذا التاريخ إلى جانب كونه ذكرى لاستقلال العراق أهمية إضافية.

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