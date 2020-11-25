فيديو يفضح جهات حكومية بتلويث نهر دجلة

2020/11/25 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نشرت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، مقطع فيديو تفضح فيه جهات حكومية بتلويث نهر دجلة.

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