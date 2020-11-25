محترف الحدود ينتصر على كورونا

2020/11/25 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

اعلن نادي الحدود الرياضي، تماثل محترفه النيجيري جوزيف نثانيال، للشفاء من فيروس كورونا.

وقال المنسق الاعلامي للنادي زيد الزيدي في تصريح ل/ المعلومة/ ان “فريق الحدود وخلال الفترة الماضية، افتقد خدمات محترفه النيجيري جوزيف نثانيال بسبب اصابته بفيروس كورونا”.

واوضح ان “نثانيال وبعد خضوعه للحجر الصحي والتزامه بالعلاج، تماثل اليوم للشفاء التام من فيروس كورونا واصبح متاحاً للمدرب مظفر جبار”.

تجدر الاشارة الى ان جوزيف نثانيال، غاب عن مباريات الحدود الثلاث الماضية في الدوري الممتاز وكأس العراق.



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