2020/11/25 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة العتبة الحسينية المقدسة،

الاربعاء، عن شراء ارض بمساحة (30000) متر

مربع في جمهورية (بوركينا فاسو) غرب قارة

افريقيا لتكون مركزا ثقافيا يهتم بنشر

علوم اهل البيت عليهم السلام.

وقال معاون رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تشرع بانشاء مركز ثقافي ديني في جمهورية "بوركينا فاسو") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تشرع بانشاء مركز ثقافي ديني في جمهورية "بوركينا فاسو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).