الجمارك تضبط مواد مخدرة واخرى غير صالحة للاستهلاك البشري في مراكز حدودية مختلفة

2020/11/25 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك،

الاربعاء، عن ضبطها مواد مخدرة واخرى

غير صالحة للاستهلاك البشري في مراكز

حدودية مع ايران والاردن.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "تم ضبط مواد

م

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