إيران تستأنف الرحلات الجوية مع العراق ليومين في الأسبوع

2020/11/25 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت شركة قشم الإيرانية للطيران، الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة بين البلدين، وبشروط محددة. وذكرت وكالة “إيرنا” الإيرانية، نقلا عن بيان للشركة، إنه “تم استئناف رحلات قشم للطيران على خطوط طهران – النجف – طهران ، ومشهد – النجف – مشهد خلال يومي الاثنين والخميس، مع …

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