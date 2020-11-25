الامن النيابية: اصحاب الجيوش الالكترونية وراء حملة تسقيط قانون الجرائم المعلوماتية

2020/11/25 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، اصحاب الجيوش الالكترونية بشن الحملة التي وجهت بالضد من قانون الجرائم المعلوماتية او الالكترونية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قانون الجرائم المعلوماتية او الالكترونية سيضر بعمل اصحاب الجيوش الالكترونية الذين يعملون على ابتزاز المواطنين ويحرفون مسار الرأي العام”، لافتا الى ان “المستفيدين من عمليات الابتزاز يرفضون تمرير القانون داخل مجلس النواب”.

واضاف ان “اللجنة ستجتمع لوضع اللمسات الاخيرة للقانون قبل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب”، مبينا ان “القانون غير مخالف للدستور واغلب الكتل السياسية مع تمريره داخل مجلس النواب”.

وتابع ان “اغلب الفقرات التي تم الاعتراض عليها رفعت لجعله قانون يستفيد منه الجميع”.

و اكد الخبير القانوني علي التميمي، امس الثلاثاء، ان قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لمعالجة المخدرات والطائفية والاتجار بالبشر.



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