نائب عنها يدعو لوضع تصاميم جديدة للعاصمة تتلائم مع الانفجار السكاني والتطور العمراني

2020/11/25 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النئب عن محافظة بغداد عن كتلة سائرون النيابية النائب “سعد مايع الحلفي” إلى إعادة النظر بالتصميم الأساس للعاصمة بغداد ، مؤكداً على وضع تصاميم جديدة تتلاءم مع الانفجار السكاني والتطور العمراني والارث الحضاري.

وقال الحلفي في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، انه حضر استضافة أمين بغداد في مقر لجنة الخدمات والاعمار النيابية بمبنى مجلس النواب ، لافتاً إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالواقع الخدمي للعاصمة والتدابير الواجب اتخاذها.

وأضاف الحلفي : وتم التطرق إلى موضوع غرق مناطق شرق العاصمة نتيجة هطول الأمطار وما سببته من اضرار ومعاناة للمواطنين ، مشيداً بذات الوقت بالجهود التي بذلتها ملاكات الأمانة بالتعاون مع الجهد الهندسي للقوات المسلحة والفعاليات الشعبية.

وأوضح الحلفي : إن العاصمة بغداد شهدت انفجاراً سكانياً مضاعفاً خلال السنوات الماضية وسط تراجع في الجانبين العمراني والخدمي ، منوهاً إلى أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة للبنى التحتية تنقذ العاصمة من الأزمات الخدمية التي تشهدها.

الحلفي دعا إلى إعادة النظر بالتصميم الأساس للعاصمة بغداد بالتعاون مع المهندسين العمرانيين العراقيين الاكفاء ، مؤكداً على وجوب أن تكون التصاميم الجديدة تتلائم مع الحداثة والتطور الذي شهده الجانب العمراني وتتناسب مع الارث الحضاري للبلاد.

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