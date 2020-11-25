اعتباراً من يوم غد.. عواصف رعدية بمدن عراقية تستبق أيام الحدث الأكبر

2020/11/25 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، اليوم الأربعاء، أن يشهد يوم غد الخميس حدوث عواصف رعدية، وذلك بعد تحذيرات وزارة الموارد المائية من تعرض سبع محافظات لموجات سيول.

وقال مصطفى الكبيسي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "بداية الحالة المطرية على مناطق شمال شرق وأقصى جنوب العراق يوم غد مع حدوث عواصف رعديه متفرقة، وتتوسع نهار يوم الجمعة المقبلة في مناطق جنوب العراق".

وأضاف الكبيسي، أن العواصف "تشمل عدة مناطق يوم السبت القادم مع عواصف رعديه تشمل مناطق الفرات الأوسط والجنوب وشمال العراق ومناطق متفرقة من الأنبار، والله أعلم".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد وجهت تحذيراً عاجلاً جداً، اليوم الأربعاء، من تعرض سبع محافظات عراقية لسيول نهاية الشهر الجاري في حدث هو الأكبر من نوعه هذا العام يذكر بما حدث من سيول في ربيع العام 2019.

وحملت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) موقع من وزير الموارد مهدي الحمداني تحذيراً موجها لمكتب رئيس الوزراء من حصول موجة أمطار غزيرة يومي 28-29 تشرين الثاني الجاري ما قد يمهد لحصول سيول في 7 محافظات.

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