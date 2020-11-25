امين مجلس الوزراء يعد بتعديل نسبة كركوك في تخصيصات الاعمار

2020/11/25 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اشاد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ،بجهود ادارة كركوك في اعادة الاعمار وتاهيل وتطوير واقع المحافظة .جاء ذلك خلال لقاء مع محافظ كركوك راكان الجبوري جرى خلاله بحث جهود دعم المحافظة وتامين افضل الخدمات لها ولمواطنيها .واكد الامين ،ان كركوك تشهد اعمارا وتاهيلا للاحياء والمدن وسنعمل على تعديل نسبة تخصيصاتها من صندوق الاعمار والدول المانحة لدعم جهود الاستقرار واعمار المناطق المحررة ./انتهى

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