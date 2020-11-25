مقترح نيابي لتعديل القانون الخاص بالسندات المزورة لعقارات الدولة

2020/11/25 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / قررت لجنة الخدمات والاعمار النيابية صياغة مقترح تعديل لفقرات القانون للمشمولين بقرار مجلس الوزراء بخصوص السندات المزورة لعقارات الدولة ، من خلال ورشة عمل يوم الاحد المقبل .



واقترحت تضمين نص التعديلات تقييم جميع الاراضي المشمولة بهذا القرار وتسديد المبالغ المستحقة من قبل صاحب الانشاء الاول .



وبحثت اللجنة في اجتماع مشترك مع قائمقام قضاء الزبيدية، ومدير البلديات العامة، ومدير بلديات واسط ، ومدير بلدية الكوت، ورئيس دائرة المهندس المقيم ، ومدير دائرة التسجيل العقاري في الزبيدية ، سندات تمليك عقارات الدولة المزورة في محافظتي ديالى وواسط .واستمعت الى تظلمات المواطنين الذين بحوزتهم "سندات عقار" واطلعت على ملفاتهم ، وارتأت ايقاف جميع الاجراءات لحين تدارس التعديلات اللازمة مع اللجنة القانونية النيابية والخروج بحلول لاتتعارض مع نصوص القوانين المتعلقة بهذه الاشكالية باسرع وقت ممكن .



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